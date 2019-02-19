دلال سلامة: إسرائيل تَخنق القيادة مالياً للقبول بـ (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) دلال سلامة: إن الحكومة الإسرائيلية،؛ تسير باتجاه فرض خنق مالي على القيادة؛ لتكريس احتلالها على الأرض، وقبول ما تسمى (صفقة القرن).وأوضحت سلامة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) أن اللجنة المركزية لحركة فتح، أكدت رفضها التام لاستلام أموال المقاصة ناقصة، وأن رواتب الأسرى والشهداء، التزام وطني لا تراجع عنه، ولا مساومة عليه.وفيما يتعلق بإجراءات سلطات الاحتلال في القدس، ومحاولتها إقامة كنيس يهودي، داخل باب الرحمة في المسجد الأقصى، قالت سلامة: إن إسرائيل تسعى من خلال ذلك إلى تحريف وتغيير وجه المقامات والحقائق الإسلامية في القدس، مؤكدة على استمرار شعبنا في نضاله، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.