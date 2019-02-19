فتح: القدس معركة وجود وشعبنا الفلسطيني سينتصر

قالت حركة (فتح)، إن المعركة في القدس معركة وجود، وإن شعبنا الفلسطيني، سينتصر مهما استخدمت دولة الاحتلال من إجراءات وسياسات وبطش.







وجاء في بيان للمتحدث باسم الحركة، الدكتور عاطف أبو سيف، أن ما يجري في القدس، لن يثني شعبنا عن مواصلة كفاحه، حتى استرداد كافة حقوقه.







وأضاف أبو سيف: "جرائم دولة المستوطنين وعصاباتهم ومحاولات تدنيس الحرم القدسي، وما يتعرض له أهلنا في العاصمة من بطش ومصادرة وتدمير واستيطان، جرائم لا يمكن أن تمر، وشعبنا قادر على الدفاع عن عاصمته ومهد حلمه".







وتابع: "تؤكد الحركة، أن ما يجري في القدس هو استمرار لمسلسل الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا الباسل، وأن نضالنا ومقاومته لهذه السياسات لن يتوقف".







ووجهت الحركة التحية لأهلنا في العاصمة وللمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية، وهم يخوضون معركة الوجود والبقاء، وتقول لهم: إن الليل زائل والاحتلال زائل، ولن يبقى إلا شعبنا.

رام الله - دنيا الوطن