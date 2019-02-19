الشعبية تُشيد بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي الرافض للتطبيع مع الاحتلال

ثمنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الرافض والمعارض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.





واعتبرت الجبهة، أن هذه المواقف العروبية التي يتخذها مجلس الأمة الكويتي، ورئيسه، والقوى والتيارات داخل المجلس، في وقت تتسارع الهرولة والتطبيع من بعض الأنظمة العربية، تكتسب أهمية خاصة؛ لأنها تعيد التأكيد على نبض الشعب الكويتي الشقيق، ونبض الشعوب العربية التي تحتضن القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

رام الله - دنيا الوطن