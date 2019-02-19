مصر: مقتل 16 "إرهابياً" بتبادل لإطلاق النار مع الأمن في العريش

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية المصرية، قبل قليل، أن قطاع الأمن الوطنى، تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين، خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش بمصر.وداهم قطاع الأمن، البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحى العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، حيث بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة، وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع عشرة منهم، وفق الإعلام المصري.أما البؤرة الثانية، الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، فقد وقع تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، مما أسفر عن مصرع ستة منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.