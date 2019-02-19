نتنياهو: لا يُمكن حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي بسبب إيران

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يمكن حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، ما لم يتم كبح جماح إيران، مشيراً إلى أن معظم الدول العربية، لم تعد تنظر لإسرائيل كعدو.وقال نتنياهو، وفق ما نقلت عنه صحيفة (يديعوت أحرنوت): يحصل تغير هائل فيما يخص تقبل دول العالم لإسرائيل، فمعظم الدول العربية والإسلامية لم تعد تنظر لإسرائيل باعتبارها عدواً، بل أصبحت تنظر إليها على أنها حليف لا يمكن التخلي عنه في مواجهة الإرهاب الإسلامي، سواء السنة أو الشيعة​​​.وأضاف نتياهو: "في مؤتمر وارسو العديد من الدول العربية شاركت، والتركيز كان منصباً على إيران باعتبارها العدو الأبرز، والعديد من الدول العربية، اتفقت على أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية، ما لم يتم كبح جماح إيران في المنطقة".وتابع: "العالم كان يقول إن علينا حل القضية الفلسطينية أولاً، ولكننا عكسنا المعادلة، في البداية علينا أولاً أن نبني قوتنا، وهكذا سننفتح على العالم والدول العربية، وهذا يقودنا لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي".