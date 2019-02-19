شؤون فلسطينية

التربية تُعلن أسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية في هنغاريا

التربية تُعلن أسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية في هنغاريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps أسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية في هنغاريا  للعام الدراسي 2019/2020.

جاء ذلك، بعد أن أنهت اللجنة الفلسطينية الهنغارية مقابلات الطلبة المتقدمين لهذه المنح؛ إذ تمت عملية الترشيح بناءً على نتائج المقابلات.

ودعت الوزارة لزيارة موقعها الإلكتروني؛ للاطلاع على أسماء  الطلبة المرشحين، والمزيد من التفاصيل.

 

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