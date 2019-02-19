انفجار عبوة قرب السياج الفاصل دون إصابات





رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، بأن عبوة محلية الصنع، انفجرت صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب من السياج الأمني الفاصل شمال قطاع غزة.وأوضح الموقع الإسرائيلي، أنه في حوالي الساعة 6:00 صباح اليوم، تم تفجير عبوة محلية قوية بالقرب من السياج الأمني ​​في شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.