انفجار عبوة قرب السياج الفاصل دون إصابات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، بأن عبوة محلية الصنع، انفجرت صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب من السياج الأمني الفاصل شمال قطاع غزة.
وأوضح الموقع الإسرائيلي، أنه في حوالي الساعة 6:00 صباح اليوم، تم تفجير عبوة محلية قوية بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.
أفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، بأن عبوة محلية الصنع، انفجرت صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب من السياج الأمني الفاصل شمال قطاع غزة.
وأوضح الموقع الإسرائيلي، أنه في حوالي الساعة 6:00 صباح اليوم، تم تفجير عبوة محلية قوية بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.
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