شؤون فلسطينية

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينشر تنويهًا حول "بطاقة الصحفيين"

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينشر تنويهًا حول "بطاقة الصحفيين"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، استمراره في استقبال طلبات إصدار البطاقة الصحفية الخاصة بالإعلاميين، موضحاً أن ما تم بالاتفاق مع المجموع الصحفي، هو سحب التنويه الخاص بآلية التعامل بها في المقرات الرسمية.

وأعلن المكتب، أن إصدار البطاقة الصحفية، يأتي ضمن جهود تحسين بيئة الممارسة الإعلامية، حيث ستقدم لحاملها العديد من التسهيلات والمزايا.

وأضاف المكتب: نحن في حالة حوار دائم مع المجموع الصحفي، من أجل السعي لتنظيم الواقع الإعلامي، وتعزيز حرية العمل الصحفي.

وأعلنت الأطر الصحفية مساء الاثنين، أنّه جرى حوار مع مكتب غزة الإعلامي، حول وجود بطاقات مع الصحفيين من أجل إتمام مهامهم وإنجاز المقابلات الخاصة بهم.

وجاء اللقاء، بعد أن سادت حالة رفض من المؤسسات الإعلامية والصحفية لخطوة مكتب "الإعلام الحكومي" في قطاع غزة.

وأفادت الأطر في بيانٍ صحفي، أنّه سيتم سحب التعميم المنشور من قبل مكتب غزة الإعلامي بصيغته السابقة، وذلك بعد إجراء حوار مع رئيسه د. سلامة معروف، مؤكدة أنّه تم الاتفاق على اختيارية الحصول على البطاقة الصادرة عن المكتب الإعلامي،
وأنها لا تُلغي سواها من البطاقات الصحفية.

تصريح صحفي صادر عن الأطر الصحفية:

 بناء على دعوة المكتب الإعلامي الحكومي بعد التعميم السابق بإلزامية إصدار بطاقة صحفية من الإعلام الحكومي للعمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلا بعد إبراز البطاقة الصادرة عن وزارة الإعلام، فقد جرى حوار بين الأطر الصحفية، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي، تم الاتفاق من خلاله على التالي:

1- سحب التعميم المنشور بصيغته السابقة.

2- الاتفاق على اختيارية الحصول على البطاقة الصادرة عن المكتب الإعلامي.

3- التأكيد على أن بطاقة المكتب الإعلامي الحكومي لا تلغي سواها من البطاقات الصحفية.

4- التأكيد على الاستمرار في تسهيل مهام عمل الصحفيين داخل المرافق الحكومية كافة.

إن الأطر الصحفية، تؤكد على ضرورة استمرار الحوار المعمق مع كافة الجهات والأجسام النقابية والتمثيلية للصحفيين؛ للوصول إلى حالة أمثل من ضمان حرية العمل الصحفي، والحصول على المعلومة بالشكل الأيسر.

ويذكر أن الأطر الصحفية هي: كتلة الصحفي الفلسطيني المكتب الحركي المركزي للصحفيين، التجمع الصحفي الديمقراطي، التجمع الإعلامي الفلسطيني، التجمع الإعلامي الديمقراطي.

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