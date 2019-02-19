شؤون فلسطينية

فيديو: الاحتلال يُزيل الأقفال الحديدية عن باب الرحمة

فيديو: الاحتلال يُزيل الأقفال الحديدية عن باب الرحمة
باب الرحمة
رام الله - دنيا الوطن
قال الشيخ واصف البكري، القائم بأعمال قاضي القضاة، أن شرطة الاحتلال، أزالت السلاسل والأقفال عن الباب الخارجي لباب الرحمة، مشيداً بالمواقف المُشرفة للفلسطينيين، الذين دافعوا عن باب الرحمة.

وأَضاف الشيخ البكري، في تصريحات صحفية، أن اتصالات مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين، أجرها جلالة الملك عبد الله الثاني، والسلطات الأردنية، ووزارة الأوقاف، ووزارة الخارجية، والسفارة الأردنية، ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ومجلس الأوقاف الإٍسلامي، لحل أزمة باب الرحمة.

 

وأوضح الشيخ البكري، أن الأوقاف الإٍسلامية، ستعمل على إصلاح الباب الحديدي، ووضع الأقفال.

وقال: إن دفاع المقدسيين عن باب الرحمة، يدل على الانتماء الحقيقي للمسجد الأقصى، والدين الإٍسلامي، كما يؤكد على الحس الوطني، الذي يُرفع الرأس به عالياً.

وأكد أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ولن تكون السيادة عليه إلا لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية، تحت وصاية الملك عبد الله الثاني.

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