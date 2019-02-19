لبيد: خيار التحالف مع غانتس لا يزال على الطاولة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حزب (يوجد مستقبل)، يائير لبيد،، أمس الاثنين، أنه سيقلب كل حجر من أجل الوصول إلى تحالف مع حزب "حصانة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس، وأن "الخيار مطروح على الطاولة".ومع ذلك، قال لبيد: إن على (حصانة لإسرائيل) توضيح مواقفه بشأن قضايا مختلفة، وتلتزم بالمبادئ التي عرضها (يوجد مستقبل) على ناخبيه، إلى جانب ذلك، نشر حزب لبيد قائمة المرشحين للكنيست، والتي يترأسها لبيد والنائبان مئير كوهين وعوفر شيلح.وأشار لبيد في خطاب ألقاه في شفاييم إلى أنه لم تجر مناقشة بعد بينه وبين غانتس بشأن ترتيب القائمة الموحدة، أو حتى التناوب في القيادة، وقال لأنصاره: "ما يهم هو أننا أعطيناكم التزامات، وأريد إجابات واضحة على هذه الالتزامات، وفي هذه المرحلة، ولم يتبق الكثير من الوقت، لم نستلمها" مضيفاً أن هدفه هو تأسيس حزب سلطة، "لكن الحزب الحاكم يجب أن يكون لديه سياسة ... لا يمكنك الذهاب إلى الانتخابات دون أن يعرف الناس مواقفك".وعرض لبيد مواقف حزبه من عدة قضايا، منها قانون القومية وقانون التجنيد وقانون السوبر ماركت، وقال: "إذا حصلنا على التزام واضح بشأن هذه القضايا- التي هي ببساطة غير معقدة- سندخل من جهتي الليلة إلى الغرفة (مع حصانة لإسرائيل) حتى يتصاعد الدخان الأبيض". وتوجه إلى غانتس وقال: "هذا ما تعلمته في السياسة خلال سبع سنوات ... لا يمكنك تجنب الموضوعات غير المريحة".كما قال لبيد في خطابه: "لقد فقد نتنياهو الفرامل، وكل ما يهمه هو التحقيقات معه، بالنسبة له فإن الانتخابات هي تذكرة خروج من السجن، لا حدود له، ولا توجد لديه مشكلة في الكذب، ولا مشكلة لديه في الافتراء، انظروا إلى أفلامه، انظروا إلى خطاباته، من المستحيل التصديق أن هذا هو سلوك رئيس الوزراء في إسرائيل".