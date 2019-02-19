شاهد: صرخة سيدة مقدسية بعد احتلال المستوطنين لمنزلها

وحسب الفيديو، فإن السيدة حاولت فتح باب منزلها الذي طُردت منه، قائلة: "ضربوا زوجي وأولادي، اتهجموا على عمتي المريضة، دمروا حياتي، كل حياتي في هذا البيت".

رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة الفضائية صرخة سيدة مقدسية وبكاء شديد من قبل عائلتها على احتلال المستوطنين لمنزلها بالقوة وبمساعدة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.