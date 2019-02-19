شاهد: صرخة سيدة مقدسية بعد احتلال المستوطنين لمنزلها
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة الفضائية صرخة سيدة مقدسية وبكاء شديد من قبل عائلتها على احتلال المستوطنين لمنزلها بالقوة وبمساعدة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
أظهر مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة الفضائية صرخة سيدة مقدسية وبكاء شديد من قبل عائلتها على احتلال المستوطنين لمنزلها بالقوة وبمساعدة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب الفيديو، فإن السيدة حاولت فتح باب منزلها الذي طُردت منه، قائلة: "ضربوا زوجي وأولادي، اتهجموا على عمتي المريضة، دمروا حياتي، كل حياتي في هذا البيت".
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