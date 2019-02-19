حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (روسيا اليوم)، إن وسائل إعلام إسرائيلية، احتفت بخبر نشرته صحيفة (الجمهورية) اللبنانية، جاء فيه أن حزب الله يتبع سياسة تقشفية، وصلت حد تقليص مرتبات عناصره ومسؤوليه مؤخراً إلى النصف.







وحسب الموقع، فقد قالت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية: إن مفعول العقوبات الأمريكية على إيران، يبدو أنه وصل إلى حزب الله، حيث ظهر ذلك واضحاً من خلال سياسة التقشف المالية التي يتبعها الحزب.





وأضافت الصحيفة، وفق الموقع: "وصل ذلك إلى حد دفع نصف راتب هذا الشهر للعناصر والمسؤولين، كذلك وقف مساعدات شهرية كانت تدفع على شكل معاشات شهرية.

وأشار الموقع، إلى أن وتيرة تدهور قيمة العملة الإيرانية تسارعت "حيث بلغت نسبة هبوطها منذ يوم أمس نحو 3 % وبيع الدولار الواحد بـ 13,100 تومان، بالمقارنة مع 12,700 تومان أمس الأول".