الوزير الحساينة يتفقد أعمال التأهيل والتطوير في شارع 10 جنوب شرق غزة

رام الله - دنيا الوطنقام وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة، بتفقد أعمال التأهيل والتطوير في شارع 10 جنوب شرق غزة، وهو شارع حيوي يربط شارع صلاح الدين الرئيسي، بشارع الرشيد الساحلي.وقال الوزير الحساينة: إن هذا الشارع الحيوي، سيعمل على تخفيف الأزمة المرورية، وتقريب المسافات بين المحافظات، مشدداً على أن العمل يجري بسرعة من أجل الانتهاء قريباً من تطوير الشارع.