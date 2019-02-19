نتنياهو: ما حدث بوارسو مُذهل وناقشنا مُحاربة "الإسلام المتطرف"





وقال نتنياهو خلال كلمة أمام رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية: "شاهدنا مؤخراً في وارسو شيئاً مذهلاً، حيث حضر المؤتمر الذي عقد هناك 64 وزيراً، مثلوا 60 دولة، بمن فيهم ممثلو الدول العربية"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



وقالوا: نعم، نريد أن نحل القضية الإسرائيلية الفلسطينية، ولكن لا يمكن حلها إلا إذا قمنا بصد العدوان الإيراني، هذا يشكل تغييراً كبيراً".



رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما رآه في مؤتمر وارسو بأنه مذهل، مشيراً إلى أن السؤال الدائر في دول العربية، ودول إسلامية كثيرة، هو كيفية محاربة "الإسلام المتطرف".وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو أفاد بأن "ممثلي الدول العربية هناك، صعدوا إلى المنصة وتحدثوا عن إيران، وهم قالوا إن إيران تشكل حالياً أكبر خطر".وكشف نتنياهو أنه "حين سُئل أحدهم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي توجّه ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكرياً في سوريا، كان جوابه لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها، دون أن يبوح بهوية القائل".وتابع متحدثاً عن المسؤولين العرب، الذين حضروا مؤتمر وارسو: "تحدثوا عن إيجاد حلول للمشاكل في الشرق الأوسط،