الاحتلال يُشرد عائلة في الرأس الأحمر تمهيداً لهدم خيامها

رام الله - دنيا الوطنشردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عائلة في منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال، حاصرت خياماً، تعود للمواطن جهاد بني عودة، وطردت العائلة بأكملها.وأشار بشارات إلى أنه من المتوقع، أن تنفذ تلك القوة عمليات هدم للخيام؛ بحجة عدم الترخيص.