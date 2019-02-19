دولي

فيديو: إسرائيل تستعد للهبوط على سطح القمر

فيديو: إسرائيل تستعد للهبوط على سطح القمر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة (SpaceIL)، اليوم الاثنين، أنها ستُطلق صباح يوم الجمعة المقبل، بالتعاون مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، أول مسبار فضائي إسرائيلي إلى القمر.

وسينطلق المسبار الفضائي، الذي يحمل اسم (Beresheet) من فلوريدا، مدفوعاً بصاروخ (سبيس إكس فالكون) في رحلة تستمر سبعة أسابيع، قبل أن يهبط على سطح القمر في نيسان/ أبريل المقبل.


وكان مقرراً أن يهبط المسبار الفضائي الإسرائيلي، على سطح القمر في يوم 13 شباط/ فبراير، لكن إطلاقه أجل لأسباب فنية لم يُعلن عنها.

وفي حال نجاح المهمة، فستصبح إسرائيل الدولة الرابعة التي تهبط مركبتها الفضائية على سطح القمر، بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين.

وتم تجهيز هذا المسبار الصغير، الذي لا يتجاوز حجمه غسالة الملابس، بأدوات لقياس المجال المغناطيسي للقمر، بالإضافة إلى نسخة من الكتاب المقدس على قرص معدني صغير.

 

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