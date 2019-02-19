نهاية الشهر.. قمة ثُنائية جديدة تجمع ترامب وكيم بهانوي

قالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن موفد كوري شمالي خاص، وصل إلى بكين، الثلاثاء، وذلك قبيل توجهه إلى فيتنام للقاء نظيره الأميركي للتحضير لقمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون.





وحسب الوكالة، فقد وصل الموفد كيم هيوك شول إلى العاصمة الصينية بساعات الصباح الباكر، ومن المتوقع أن يتوجه إلى هانوي على متن طائرة في وقت لاحق اليوم.



رام الله - دنيا الوطنوتأتي زيارته بعد ثلاثة أيام على وصول كيم شانغ سون كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي إلى هانوي لمناقشة الترتيبات والقضايا الأمنية مع الفريق الأميركي للقمة المرتقبة في 27 و28 شباط/ فبراير الحالي.وأجرى كيم هيو شول ونظيره الأميركي ستيفن بيغون، ثلاثة أيام من المحادثات في بيونغ يانغ في وقت سابق هذا الشهر، استكشفا خلالها مواقف الجانبين بشأن نزع الأسلحة النووية قبيل القمة، حيث قال بيغون إن المحادثات كانت مثمرة، ولكن مطلوب المزيد من الحوار.وأضاف بيغون: "هناك عمل شاق مع جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية لا يزال يتوجب القيام به"، مضيفاً أنه "واثق من أنه إذا بقي الطرفان ملتزمين يمكننا تحقيق تقدم حقيقي".وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن المحادثات خلال زيارة بيغون تمحورت حول "التزامات (ترامب وكيم جونغ أون) بشأن النزع التام للأسلحة النووية، وتطوير العلاقات الأميركية الكورية الشمالية، وإرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".وتكون المحادثات شملت إعلان نهاية للحرب الكورية التي استمرت بين 1950 و1953 بعد تصريحات لبيغون الشهر الماضي، أكد فيها أن ترامب "مستعد لإنهاء هذه الحرب".ومن المتوقع، أن يغادر الموفد الأميركي قريباً واشنطن، متوجهاً إلى هانوي لاستئناف المحادثات مع كيم هيوك شول.