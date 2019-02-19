داخلية غزة تنشر إعلانًا حول التسجيل للسفر عبر (معبر رفح)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن افتتاح صالة تسجيل للسفر عبر (معبر رفح البري)، في مبنى المحاكم السابق بجوار مجمع "أبو خضرة" الحكومي وسط مدينة غزة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء.ونشرت داخلية غزة، البنود التي يتم التسجيل خلالها، وهي: التسجيل الإلكتروني المبدأي عبر موقع الوزارة من خلال منظومة الدخول الموحد، وأيضاً تثبيت التسجيل في صالة التسجيل، مع تقديم الأوراق الثبوتية الشخصية والمستندات الأصلية الخاصة باحتياج السفر.وقالت داخلية غزة: إنه لاعتماد التسجيل، يستلم المواطن تذكرة بأسماء المسافرين ورقم الانتظار والفئة، أما طلبات الاستعجال: في حال وجود حاجة ماسة لتقديم موعد السفر عن الدور المحدد في التذكرة بعد إتمام عملية التسجيل، يمكن تقديم طلب الاستعجال مع إرفاق المستندات المُبررة لذلك، حيث يُعرض الطلب على لجنة خاصة لدراسته، ويتم إبلاغ المواطن بالقبول أو عدمه.وبخصوص طلبات التأجيل: في حال وجود حاجة ماسة لتأجيل موعد السفر عن الدور المحدد، يمكن للمواطن تقديم طلب التأجيل مع إرفاق المستندات المُبررة لذلك، حيث يُعرض الطلب على لجنة خاصة لدراسته، ويتم إبلاغ المواطن بالقبول أو عدمه.وحول احتياج المؤسسات والهيئات العامة والرسمية لسفر موظفيها لأغراض العمل والمصلحة العامة فقط، وليس المصلحة الشخصية، بإمكانهم مخاطبة مساعد وكيل وزارة الداخلية عبر كتاب رسمي وتسليمه في مكتبه بمجمع "أبو خضرة"، مع إرفاق الأوراق الثبوتية اللازمة، وتحديد مهام الأشخاص المراد سفرهم، وذلك قبل أسبوعين من موعد السفر المطلوب، شريطة أن يكون الاحتياج ضمن اختصاص الجهة مُقدمة الطلب.وذكرت داخلية غزة، أنه يتم استقبال الجمهور في صالة التسجيل من الساعة 8:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، في أيام العمل حسب الفئات كالتالي: الأحد سيكون للإقامات، والاثنين، للجوازات الأجنبية، ويوم الثلاثاء سيخصص للمرضى، فيما الأربعاء، للجوازات المصرية، ويوم الخميس للطلاب.