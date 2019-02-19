نتنياهو: بدون تحالف اليمين ستُشكل حكومة يسارية في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه بدون تحالف أحزاب اليمين في إسرائيل؛ فإن ذلك سيقود لتشكيل حكومة يسارية.







جاءت تصريحات نتنياهو، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، في محادثات مغلقة مع أحزاب اليمين من أجل انتخابات الكنيست المقررة في نيسان/ أبريل المقبل.





وقالت الصحيفة، إن نتنياهو ألقى يوم أمس بكامل ثقله على قادة الصهيونية الدينية، في محاولة لتوحيد البيت اليهودي- الاتحاد القومي مع حزب القوة اليهودية وحزب إيلي يشاي.



وقد احتلت الجهود الرامية إلى تحقيق التحالف في اليمين جزءًا مهمًا من جدول أعمال رئيس الوزراء، أمس، حيث تحدث على الهاتف مع العديد من الحاخامات، بما في ذلك الحاخام حاييم دروكمان والحاخام يهوشواع تسوكرمان، الذي يعتبر حاخام رئيس البيت اليهودي، الحاخام رافي بيرتس، وطلب منهم ممارسة نفوذهم لتشجيع التحرك.ودعا نتنياهو رئيس الاتحاد القومي بتسلئيل سموطريتش، ورئيس البيت اليهودي رافي بيرتس إلى مكتبه، من أجل الضغط عليهما للتحالف، لكنهما، وفي خطوة تعتبر سابقة في العلاقات بين الصهيونية الدينية، ورئيس الوزراء، رفضا المجيء.والتقى نتنياهو مع إيلي يشاي، واقترح أن ينضم إلى حزب موحد، في مكان يمكن اعتباره واقعياً إذا استقال وزراء من الكنيست، وفقاً للقانون النرويجي، وعلى وجه الخصوص، وعده بمنصب في الحكومة المقبلة.