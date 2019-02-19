فيديو: "ناشطة إسرائيلية" مُغرمة تطلب يد "بن سلمان" على الهواء

رام الله - دنيا الوطنأبدت ناشطة سياسية إسرائيلية إعجابها بولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، كما طلبت منه دعمها ودعم حزبها السياسي في إسرائيل.وقالت الناشطة الإسرائيلية اليهودية من أصول إيرانية "نعمة شوستر"، رئيسة ما أسمته "حزب نعمة"، في لقاء تلفزيوني عرض يوم الأربعاء الماضي.وبحسب صحيفة (يني شفق) التركية، أنها تريد العمل على السلام والمساواة في منطقة الشرق الأوسط، مطالبةً ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدعم حزبها، كما عبرت عن إعجابها به ومعلنةً رغبتها بالزواج منه.وفي لقائها التلفزيوني، أرجعت نعمة شوستر سبب اختيارها بن سلمان لتتزوج منه إلى كونه رجلاً سياسياً ومرشحاً لأن يكون رئيساً، بالإضافة لكونه طويلاً مثلها، إذ يبلغ طولها 180 سم، فيما تقدر وسائل إعلام دولية بأن طول ولي العهد "محمد بن سلمان"نحو 185 سم.كما كشفت "نعمة شوستر" عن معاناتها من موضوع طولها في حياتها اليومية والسياسية، وهو ما منعها من الزواج حتى بات عمرها اليوم حوالي الـ 32 عاماً.