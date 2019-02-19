شؤون فلسطينية

بينهم أسيران محكومان بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة بالسجون

بينهم أسيران محكومان بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة بالسجون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة (صوت الأسرى)، أن أربعة أسرى من الداخل والضفة، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير ضرار موسى يوسف أبو سيسي (50 عامًا) من قرية هوج في الداخل، وهو مهندس نووي اختطفه الموساد في العاصمة الأوكرانية كييف، وتمت اعادته عبر طائرة عسكرية، وحكم بالسجن 21 عامًا، وهو معتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في سجون الاحتلال.

وتتهم دولة الاحتلال الأسير أبو سيسي بالضلوع بالعمل العسكري مع حركة حماس، والمساهمة في تصنيع الصواريخ التي تطلق عليها من غزة.

ومن مدينة الخليل، الأسير إياد علي عمر القواسمة، والأسير يوسف عبد الرحيم عبد المحسن إسكافى (47 عامًا) المحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقلان منذ عام 2004 وأمضيا 15 عامًا في السجون.

والأسير منتصر محمد أمين مصطفى سيف (30 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عامًا، ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

شاهد: جنود كتيبة إسرائيلية يرقصون الدحية الفلسطينية

شاهد: جنود كتيبة إسرائيلية يرقصون الدحية الفلسطينية

الاحتلال يُشرد عائلة في الرأس الأحمر تمهيداً لهدم خيامها

الاحتلال يُشرد عائلة في الرأس الأحمر تمهيداً لهدم خيامها

داخلية غزة تنشر إعلانًا حول التسجيل للسفر عبر (معبر رفح)

داخلية غزة تنشر إعلانًا حول التسجيل للسفر عبر (معبر رفح)

شاهد: مستشار عرفات يكشف طريقة اغتياله والسم المستخدم بالعملية

شاهد: مستشار عرفات يكشف طريقة اغتياله والسم المستخدم بالعملية

الشرطة تضبط 5 مركبات خاصة تنقل ركاباً مقابل أجر بالقدس

الشرطة تضبط 5 مركبات خاصة تنقل ركاباً مقابل أجر بالقدس

صباح اليوم.. حالات خطيرة إثر حادث سير مُروع بين نابلس ورام الله

صباح اليوم.. حالات خطيرة إثر حادث سير مُروع بين نابلس ورام الله

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تَطال 22 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تَطال 22 مواطناً

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُشرد عائلة في الرأس الأحمر تمهيداً لهدم خيامها

الاحتلال يُشرد عائلة في الرأس الأحمر تمهيداً لهدم خيامها

بينهم أسيران محكومان بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة بالسجون

بينهم أسيران محكومان بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة بالسجون

الشرطة تضبط 5 مركبات خاصة تنقل ركاباً مقابل أجر بالقدس

الشرطة تضبط 5 مركبات خاصة تنقل ركاباً مقابل أجر بالقدس

&#34;الثقافة&#34; و&#34;اللجنة الوطنية&#34; تبحثان التحضيرات لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019

"الثقافة" و"اللجنة الوطنية" تبحثان التحضيرات لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019

غنيم يبحث العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان

غنيم يبحث العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان

الشرطة تضبط 5 مركبات خاصة تنقل ركاب مقابل أجر بالقدس

الشرطة تضبط 5 مركبات خاصة تنقل ركاب مقابل أجر بالقدس

فلسطين وبريطانيا توقعان اتفاق تجاري ثنائي

فلسطين وبريطانيا توقعان اتفاق تجاري ثنائي

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح ياسر درويش وأنور عبيد بالعيسوية

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح ياسر درويش وأنور عبيد بالعيسوية

منوعات

كيف رقصت ياسمين رئيس على أنغام أغنيتها مع أبو حفيظة؟

كيف رقصت ياسمين رئيس على أنغام أغنيتها مع أبو حفيظة؟

(4 لا) غيرت حياة أحمد ياسر.. قصة الشاب الذي شارك ثلاث مرات ببرنامج ArabsGotTalent

(4 لا) غيرت حياة أحمد ياسر.. قصة الشاب الذي شارك ثلاث مرات ببرنامج ArabsGotTalent

أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!

أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!

جمانة مراد تنشر أول صورة بعد وضعها طفلها الأول محمد

جمانة مراد تنشر أول صورة بعد وضعها طفلها الأول محمد

شاهد: إيمي لـ سمير غانم: إلهام شاهين حلوة متجوزتهاش ليه

شاهد: إيمي لـ سمير غانم: إلهام شاهين حلوة متجوزتهاش ليه

شاهد: ياسمين صبري ترتدي الحجاب.. وهذا سبب غضب المصريين منها

شاهد: ياسمين صبري ترتدي الحجاب.. وهذا سبب غضب المصريين منها

بالفيديو: ريهام سعيد تسير على زجاج حافية وتجر سيارة

بالفيديو: ريهام سعيد تسير على زجاج حافية وتجر سيارة

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

عربي

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية

كاتب سعودي: المسيحيون سكنوا الخليج قبل المسلمين

كاتب سعودي: المسيحيون سكنوا الخليج قبل المسلمين

إيران: السعودية هي العراب الحقيقي للإرهاب في المنطقة

إيران: السعودية هي العراب الحقيقي للإرهاب في المنطقة

الداخلية المصرية تكشف هوية منفذ التفجير بالقاهرة

الداخلية المصرية تكشف هوية منفذ التفجير بالقاهرة