أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية

رام الله - دنيا الوطنكشف تقرير حديث، صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، عن وجود 1.4 مليون مغربي، يعانون من سوء التغذية الناتج عن الفقر، أي ما يمثل 3.9% من مجموع السكان بالمغرب.وقال التقرير المعنون بـ"الاستعراض الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا"، إن 12% من الأطفال المغاربة الذكور مقابل 11% من الإناث، ما دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية خاصة الهزال والتقزم، كما أن 12% من الأطفال المغاربة، يعانون من السمنة.وأفاد التقرير المشترك الذي أصدره المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بأن أعداداً متزايدة من الأشخاص يعانون من نقص التغذية في أفريقيا مقارنة بأي منطقة أخرى، وتشير الأدلة إلى أن نحو 20% من سكان أفريقيا، عانوا من نقص التغذية خلال عام 2017.ومن بين الأشخاص الجوعى في أفريقيا، الذين يقدر عددهم بنحو 257 مليون شخص، يعيش 237 مليوناً في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، في حين يعيش 20 مليوناً في شمال أفريقيا.كما أشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في أفريقيا، زاد بواقع 34.5 مليون شخص مقارنة بعام 2015، يعيش 32.6 مليون شخص منهم في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، و1.9 مليون شخص في شمال أفريقيا.