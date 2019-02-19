واصفينه بالدكتاتور.. مظاهرات أمام البيت الأبيض ضد ترامب

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (روسيا اليوم)، إن معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجمعوا أمام البيت الأبيض احتجاجاً على إعلانه حالة الطوارئ الوطنية، سعياً منه للالتفاف على رفض الكونغرس تمويل بناء جدار فاصل عند حدود المكسيك.







وحسب الموقع، فقد حمل المحتجون لافتات كتب على بعضها: "ترامب يحتال على الدستور" و"لا نريد ملكاً يحكمنا".وقال المتظاهر سام كروك (65 عاماً) وهو يحمل لافتة تصف ترامب بالدكتاتوري، إن الرئيس الأمريكي "ينتهك كل القواعد من أجل تحقيق مقاصده".ورأت المحامية أليسون فولتز (55 عاماً) أن ترامب "اختلق أزمة" بعد رفض النواب الديمقراطيين في الكونغرس الموافقة على تخصيص التمويل الذي يطالب به ترامب لتشييد الجدار، مشيرة إلى أنه "يتصرف مثل طفل، وما هكذا تكون الديمقراطية".