شاهد: مستشار عرفات يكشف طريقة اغتياله والسم المستخدم بالعملية

رام الله - دنيا الوطن

كشف مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، بسام أبو شريف، الطريقة التي سُمم بها عرفات، وأدت إلى استشهاده عام 2004.





وقال أبو شريف، لقناة (A ONE TV) الأردنية، إن عرفات قتل عن طريق دس السم في معجون الأسنان الذي يستخدمه، لافتاً إلى أنه كان كلما استخدم المعجون، تدخل كمية من السم للثة، ومنها لمجرى الدم.





وأكد أن صحفياً أمريكياً كان قد زوده لاحقاً باسم السم الذي قتل به عرفات وهو "الثاليوم"، لافتاً إلى أن ذهاب الفلسطينيين إلى أوسلو كان خطأ كبيراً والاتفاق مع الإسرائيليين كان كميناً.





وأضاف أن بعض الأشخاص، قاموا بتزييف الحقائق للرئيس عرفات باعتبار أن أوسلو ستكون طريقاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف أبو شريف، أن الولايات المتحدة عرضت على إيران شطب القضية الفلسطينية من أجندتها، لقاء استمرارها في برنامجها النووي.









وأكد أبو شريف، أنه حذر الرئيس عرفات من وجود مخططات لقتله قبل فترة من موته لكن أحداً لم ينتبه، متابعاً: "عرفات خجل من تقبل اقتراحاتي التي أكدت عليه فيها بعدم الأكل من مطبخه، وعدم تناول الدواء من أحد، وتطوعت أنا وعائلتي القيام بهذا الدور، وأرسلت له رسالة مكتوبة، لكن الرئيس حولها لمن حوله"، مشيراً إلى أن جهات في محيط عرفات، قللت من شأن الرسالة.وأوضح أبو شريف، أن صحفياً إسرائيلياً، أبلغه بعزم إسرائيل على قتل "الثعلبين العجوزين"، وهما عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون، الذي قتل بنفس الطريقة، وظهرت عليه الأعراض ذاتها، وفق قوله.وأكد أبو شريف، أن إسرائيل لن توافق أبداً على إنشاء دولة فلسطينية مهما كانت الظروف، مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس لن يقبل بـ (صفقة القرن).وعلق أبو شريف، على مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي عقد مؤخراً، قائلاً إنه فشل، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني مستعد للموت من أجل حريته.