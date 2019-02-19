إيران: السعودية هي العراب الحقيقي للإرهاب في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنرد المتحدث باسم الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي هاجم فيها طهران.وقال قاسمي: "تصريحات الجبير كاذبة ونابعة عن حقد بالنسبة لإيران، وهذا لن يغير هذه الحقيقة، أن السعودية هي العراب الحقيقي للإرهاب في المنطقة والعالم".ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، السعودية بأنها "منبع التطرف وتصدير الإرهاب، وليس لديها الصلاحية لتتهم باقي الدول بدعم الإرهاب"، حسب ما نقلت (وكالة أنباء فارس).وتابع المتحدث الإيراني: "الرياض تحظى بدعم الولايات المتحدة والغرب، ولهذا السبب تستمر في نشر التطرف، وتسليح وتدريب الإرهابيين".وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال في مؤتمر صحفي، عقده في باكستان: إن "إيران هي التي طالما حرضت على الإرهاب، وتمارسه في الدول الأخرى مثل اليمن وسوريا وتؤوي إرهابيي تنظيم القاعدة على أراضيها".