الداخلية المصرية تكشف هوية منفذ التفجير بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن منفذ التفجير الذي وقع في حي الجمالية وسط القاهرة، خلال ملاحقة أجهزة الأمن لعنصر إرهابي، هو شخص يُدعى الحسن عبد الله، ويبلغ (37 عاماً).وأظهرت صور بثتها وسائل إعلامية مصرية، شخص مقنع بكمام أبيض، يشتبه أنه المنفذ، وهو على دراجة هوائية في أحد شوارع العاصمة المصرية قبيل وقت التفجير.وأعلن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، تشكيل فريق من النيابة العامة؛ لفتح تحقيق عاجل في الحادث، الذي راح ضحيته رجلا أمن، وإصابة ثلاثة آخرين.وقال بيان وزارة الداخلية المصرية، أنه "في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف نقطة أمنية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر".وتابع البيان: "قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة"، فضلاً عن إصابة 3 ضباط".