حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تَطال 22 مواطناً





واعتقل الاحتلال الشاب معاذ إبراهيم العمور، والشاب محمد شبلي الشاعر، والفتى موسى محمد العمور، في بيت لحم، فيما داهمت منزل الشهيد محمود عبد الفتاح صلاح، وعاثت فيه خراباً بمنطقة البالوع في بلدة الخضر جنوب المدينة.



وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية "مغارة الضبعة" جنوب المدينة، فيما شرع جنود الاحتال بتصوير عدة منازل، عقب اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.



كما داهم، جنود الاحتلال منازل في جنين، واعتقلوا كلاً من: محمد سمير الرخ، جهاد الفهد، يزن سليط، ومحمد الغول.



ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال، فتّشوا المنازل، وعبثوا بمحتوياتها، وانتشروا على مداخل قباطية وبرقين ووادي برقين حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك) الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة عبر (تويتر): إنه تم اعتقال 22 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، مضيفاًأنه تم ضبط قطعتي سلاح M16 ومسدسين في قرية سالم، وفق ادعائه.وتركزت الاعتقالات في مدن بيت لحم، طولكرم، الخليل، وجنين، بالضفة الغربية، وفق ما أفادت مصادر محلية.