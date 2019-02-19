الطقس: ارتفاعٌ يطرأ على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون غائمة جزئياً إلى صافية وشديدة البرودة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموجالأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.