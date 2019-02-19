شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاعٌ يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاعٌ يطرأ على درجات الحرارة
الطقس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون غائمة جزئياً إلى صافية وشديدة البرودة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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