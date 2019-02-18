"الثقافة" و"اللجنة الوطنية" تبحثان التحضيرات لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019

رام الله - دنيا الوطنتباحث وزير الثقافة د.إيهاب بسيسو مع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم معالي الأستاذ محمود إسماعيل في مكتبه ظهر اليوم بمدينة البيرة، في التحضيرات القائمة لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019.وأكد الطرفان على أهمية التنسيق المشترك والتعاون في إطار تنظيم الفعاليات الثقافية ووضع التصور النهائي للبرنامج التنفيذي للاحتفالية التي ستنطلق فعالياتها منتصف شهر نيسان، وبذل المساعي لإنجاح الفعاليات بما يليق بالعاصمة القدس.من جهته قال بسيسو: إن البرنامج الثقافي يعتمد على مسارات عدة: المحلي الوطني، العربي والإسلامي، معتبراً أن التخطيط لتنفيذ الفعاليات الثقافية في القدس تهدف لجذب الانتباه لما تعانيه العاصمة وفلسطين بسبب الاحتلال وخلق آليات تواصل وبرامج مشتركة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع مختلف المؤسسات والأشقاء العرب على مدار الأشهر الماضية على أن يكون هناك برامج مشتركة الهدف منها مد جسور التواصل وديمومة الوعي تجاه مركزية القدس كقضية عربية وإسلامية ببعدها الروحي والديني.بدوره أشاد إسماعيل بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الثقافة وما يحتويه برنامج الفعاليات من أنشطة ستعمل على تعزيز صورة القدس في أذهان العرب والمسلمين في كافة مناطق تواجدهم خاصة بعد اختيارها عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، مؤكداً على استمرار اللجنة الوطنية في مساعيها لتثبيت اسم القدس في كافة المحافل الدولية.وحضر الاجتماع كلٌ من هيثم عمرو الأمين العام المساعد، ومدير عام المنظمات ليالي عثمان من اللجنة الوطنية، ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي وليد بدوي من وزارة الثقافة.