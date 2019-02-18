شؤون فلسطينية

"الثقافة" و"اللجنة الوطنية" تبحثان التحضيرات لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019

"الثقافة" و"اللجنة الوطنية" تبحثان التحضيرات لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019
رام الله - دنيا الوطن
تباحث وزير الثقافة د.إيهاب بسيسو مع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم معالي الأستاذ محمود إسماعيل في مكتبه ظهر اليوم بمدينة البيرة، في التحضيرات القائمة لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019.

وأكد الطرفان على أهمية التنسيق المشترك والتعاون في إطار تنظيم الفعاليات الثقافية ووضع التصور النهائي للبرنامج التنفيذي للاحتفالية التي ستنطلق فعالياتها منتصف شهر نيسان، وبذل المساعي لإنجاح الفعاليات بما يليق بالعاصمة القدس.

من جهته قال بسيسو: إن البرنامج الثقافي يعتمد على مسارات عدة: المحلي الوطني، العربي والإسلامي، معتبراً أن التخطيط لتنفيذ الفعاليات الثقافية في القدس تهدف لجذب الانتباه لما تعانيه العاصمة وفلسطين بسبب الاحتلال وخلق آليات تواصل وبرامج مشتركة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع مختلف المؤسسات والأشقاء العرب على مدار الأشهر الماضية على أن يكون هناك برامج مشتركة الهدف منها مد جسور التواصل وديمومة الوعي تجاه مركزية القدس كقضية عربية وإسلامية ببعدها الروحي والديني.

بدوره أشاد إسماعيل بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الثقافة وما يحتويه برنامج الفعاليات من أنشطة ستعمل على تعزيز صورة القدس في أذهان العرب والمسلمين في كافة مناطق تواجدهم خاصة بعد اختيارها عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، مؤكداً على استمرار اللجنة الوطنية في مساعيها لتثبيت اسم القدس في كافة المحافل الدولية.

وحضر الاجتماع كلٌ من هيثم عمرو الأمين العام المساعد، ومدير عام المنظمات ليالي عثمان من اللجنة الوطنية، ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي وليد بدوي من وزارة الثقافة.

أخبار ذات صلة

غنيم يبحث العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان

غنيم يبحث العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان

الشرطة تضبط 5 مركبات خاصة تنقل ركاب مقابل أجر بالقدس

الشرطة تضبط 5 مركبات خاصة تنقل ركاب مقابل أجر بالقدس

فلسطين وبريطانيا توقعان اتفاق تجاري ثنائي

فلسطين وبريطانيا توقعان اتفاق تجاري ثنائي

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح ياسر درويش وأنور عبيد بالعيسوية

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح ياسر درويش وأنور عبيد بالعيسوية

الأردن يقدم ورقة احتجاج لدولة الاحتلال بشأن الأقصى

الأردن يقدم ورقة احتجاج لدولة الاحتلال بشأن الأقصى

التفكجي: إسرائيل تسعى من وراء تخصيص المبالغ الكبيرة لإقامة عديد المشاريع الاستيطانية

التفكجي: إسرائيل تسعى من وراء تخصيص المبالغ الكبيرة لإقامة عديد المشاريع الاستيطانية

إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من غزة سقط قرب مستوطنة (شاعر هنيغف)

إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من غزة سقط قرب مستوطنة (شاعر هنيغف)

مركزية فتح تُوصي بعدم الاجتماع مع كل فصيل لا يعترف بمنظمة التحرير

مركزية فتح تُوصي بعدم الاجتماع مع كل فصيل لا يعترف بمنظمة التحرير

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الثقافة&#34; و&#34;اللجنة الوطنية&#34; تبحثان التحضيرات لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019

"الثقافة" و"اللجنة الوطنية" تبحثان التحضيرات لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019

غنيم يبحث العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان

غنيم يبحث العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان

الشرطة تضبط 5 مركبات خاصة تنقل ركاب مقابل أجر بالقدس

الشرطة تضبط 5 مركبات خاصة تنقل ركاب مقابل أجر بالقدس

فلسطين وبريطانيا توقعان اتفاق تجاري ثنائي

فلسطين وبريطانيا توقعان اتفاق تجاري ثنائي

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح ياسر درويش وأنور عبيد بالعيسوية

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح ياسر درويش وأنور عبيد بالعيسوية

التفكجي: إسرائيل تسعى من وراء تخصيص المبالغ الكبيرة لإقامة عديد المشاريع الاستيطانية

التفكجي: إسرائيل تسعى من وراء تخصيص المبالغ الكبيرة لإقامة عديد المشاريع الاستيطانية

الحكومة تُدين استهداف الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك

الحكومة تُدين استهداف الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك

تعيين العميد فضل زيدان نائباً لمدير عام الإدارة المالية المركزية &#34;العسكرية&#34;

تعيين العميد فضل زيدان نائباً لمدير عام الإدارة المالية المركزية "العسكرية"

منوعات

كيف رقصت ياسمين رئيس على أنغام أغنيتها مع أبو حفيظة؟

كيف رقصت ياسمين رئيس على أنغام أغنيتها مع أبو حفيظة؟

(4 لا) غيرت حياة أحمد ياسر.. قصة الشاب الذي شارك ثلاث مرات ببرنامج ArabsGotTalent

(4 لا) غيرت حياة أحمد ياسر.. قصة الشاب الذي شارك ثلاث مرات ببرنامج ArabsGotTalent

أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!

أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!

جمانة مراد تنشر أول صورة بعد وضعها طفلها الأول محمد

جمانة مراد تنشر أول صورة بعد وضعها طفلها الأول محمد

شاهد: إيمي لـ سمير غانم: إلهام شاهين حلوة متجوزتهاش ليه

شاهد: إيمي لـ سمير غانم: إلهام شاهين حلوة متجوزتهاش ليه

شاهد: ياسمين صبري ترتدي الحجاب.. وهذا سبب غضب المصريين منها

شاهد: ياسمين صبري ترتدي الحجاب.. وهذا سبب غضب المصريين منها

بالفيديو: ريهام سعيد تسير على زجاج حافية وتجر سيارة

بالفيديو: ريهام سعيد تسير على زجاج حافية وتجر سيارة

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

عربي

اليمن.. عقبات جديدة بشأن &#34;إعادة الانتشار&#34; في الحديدة

اليمن.. عقبات جديدة بشأن "إعادة الانتشار" في الحديدة

السعودية.. وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز

السعودية.. وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز

تونس والجزائر ترفضان عبور طائرة نتنياهو في أجوائهما

تونس والجزائر ترفضان عبور طائرة نتنياهو في أجوائهما

شاهد: 13 قتيلاً على الأقل معظمهم مدنيون في تفجيرين بإدلب

شاهد: 13 قتيلاً على الأقل معظمهم مدنيون في تفجيرين بإدلب