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صور: مقتل عنصري أمن في تفجير وقع خلف جامع الازهر وسط القاهرة

صور: مقتل عنصري أمن في تفجير وقع خلف جامع الازهر وسط القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
لقي عنصري امن مصرييْن مصرعهما مساء اليوم الاثنين، فيما أصيب ثلاثة آخرون، في تفجير نفذه رجل مسلح خلف جامع الازهر، وسط العاصمة المصرية القاهرة، وذلك أثناء ملاحقته من قبل رجال الامن المصريين. 

وفي التفاصيل، حاصرت قوات الامن المصري، رجلا مسلحا، وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسبة التي كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الرجل المسلح، ومقتل أمين شرطة من الامن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، فيما أصيب اثنين من الضباط، أحدهما من الامن الوطني والاخر من مباحث القاهرة، وثالث من ضباط الامن العام، بحسب موقع اليوم السابع.

بدوره، أشار موقع (العربية نت)، إلى أن رجلاً مسلحاً، فجر نفسه خلف جامع الازهر، أثناء ملاحقته من قبل رجل شرطة، لافتا إلى أن السلطات المصرية فرضت طوقا أمنيا، وباشرت بعمليات تمشيط في منطقة التفجير.

أما سائل إعلام مصرية، فقد أكدت ان تفجير العبوة الناسبة وقع في شارع الكحكيين بمنطقة الدرب الأحمر، خلف جامع الازهر وسط العاصمة القاهرة. 

ونقل موقع (روسيا اليوم)، عن مصادر مصرية قولها: "إن رجلا فجر نفسه إثر ملاحقة قوات الأمن له بناحية شارع الدرب الأحمر في منطقة الغورية والجامع الأزهر بوسط القاهرة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت المصادر: "إن أمين شرطة لقي مصرعه، فيما أصيب ثلاثة ضباط وفقد آخر في التفجير، مشيرة إلى أن المسلح لقي مصرعه".

وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا فيما يقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المكان.


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