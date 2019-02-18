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اليمن.. عقبات جديدة بشأن "إعادة الانتشار" في الحديدة

اليمن.. عقبات جديدة بشأن "إعادة الانتشار" في الحديدة
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد عبد السلام، رئيس وفد تفاوض صنعاء: "إن هناك عقبات جديدة بشأن اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة".

وتابع عبد السلام، في بيان إعلامي تلقت (سبوتنيك) نسخة منه اليوم: "وفقا لتفاهماتنا السابقة عبر ممثلينا في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة كان من المفترض أن يبدأ التنفيذ صباح اليوم الاثنين"، مضيفا "تهيأت قواتنا لتنفيذ إعادة الانتشار وتم إبلاغ رئيس لجنة التنسيق المشتركة عن استعدادنا لذلك".

وأوضح رئيس وفد تفاوض صنعاء في مباحثات السويد: "نتيجة عودة الطرف الآخر إلى إثارة مواضيع أخرى خارج ما سبق الاتفاق عليه، فإن رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار طلب مهلة حتى يستمر في محاولاته مع الطرف الآخر على أن نستلم منه إشارة وموعد البدء"، مضيفا: "مازال فريقنا ينتظر".

واستطرد: "إننا نأمل أن يتلقى فريقنا إشارة البدء هذا المساء حتى يتسنى لنا البدء في تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ابتداء من صباح غد الثلاثاء".

وقال عبد السلام: "يجب أن تعلم مختلف الأطراف الدولية من هو الطرف، الذي يعيق عملية السلام واتفاق السويد، لأن الكرة أصبحت في ملعب الطرف الآخر".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، على القرار رقم 2452 لسنة 2019 حول اليمن، المتضمن إنشاء "بعثة سياسية خاصة"، تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة الذي تعذر تنفيذه حتى الآن رغم مرور الفترة المحددة لتنفيذ المرحلة الأولى، بناء على مشاورات السويد، منتصف كانون الاول/ديسمبرالماضي.

وينص القرار 2452، على إنشاء "بعثة سياسية خاصة" تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ المحافظة الثلاثة في السويد ودعم للقرار الأممي السابق 2451، ويستمر عملها لفترة أولية مدتها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

ويشمل عمل البعثة الجديدة، قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة نشر والعمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة "وفقا للقانون اليمني".

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