رئيس البرلمان التركي يعلن استقالته





وفي عام 2002، انتخب نائبا في البرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية، وبعد ذلك شغل منصب وزير النقل في تركيا لمدة 13 عاما.



أنجز خلال توليه منصب وزارة النقل والملاحة البحرية في تركيا العديد من المشاريع الاستثمارية والتي تقدر بنحو 85 مليار دولار أمريكي، وكان الإنجاز الأكبر له هو المخاطرة ودخول تحدٍّ في استكمال مشروع العصر ميترو مرمراي الذي يصل القارتين الآسيوية والأوروبية تحت الماء، إضافة إلى نفق أوراسيا للسيارات، علاوةً على جسر السلطان سليم الأول، وجسر خليج إزميت الواصل بين إسطنبول وإزمير.



وشغل يلدرم منصب رئيس وزراء تركيا في 2016-2018، وترك هذا المنصب بسبب إلغائه بعد انتقال البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، وفي تموز/يوليو من العام الماضي ، تم انتخابه رئيسا للبرلمان التركي. ويعتبر واحدا من أقرب السياسيين الأتراك إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدرم، اليوم الإثنين، أنه سيستقيل بسبب ترشحه لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية التركية التي ستجرى يوم 31 مارس المقبل.وقال يلدرم مخاطبا النواب "اليوم سأترك منصب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا"، مشيرا إلى أن البرلمان سيختار رئيسا جديدا خلفا له صباح غدٍ الثلاثاء، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).ولد يلدرم في عام 1955، وتخرج من كلية بناء السفن في جامعة اسطنبول التقنية، حيث ناقش لاحقاً أطروحته. وكان يعمل في قسم بناء السفن في تركيا، مديرية نقل الركاب بالعبّارات في قاعة مدينة اسطنبول.