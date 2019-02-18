مادورو: عصر إمبراطورية الولايات المتحدة المجنونة قد ولى

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن عصر الانقلابات والتدخلات الأمريكية في شؤون الدول قد ولى، واصفا الولايات المتحدة بـ "إمبراطورية مجنونة".وكتب مادورو في تغريدة على (تويتر): "لا تدرك الإمبراطورية في جنونها، أن وقت مدافع الأسطول والانقلابات والتدخلات قد مضى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "الآن عصر الاستقلال والعزة الوطنية وسلطة الشعب والجمهورية الحرة ذات السيادة"، خاتما تغريدته بالقول: "لندافع عن السلام".وتتهم السلطات الفنزويلية الولايات المتحدة بالتخطيط للانقلاب في البلاد، وذلك على خلفية اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد بعد أن أعلن ذلك يوم 23 يناير الماضي.