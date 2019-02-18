دولي

باكستان.. مقتل ستة جنود بهجومين قرب الحدود الإيرانية

باكستان.. مقتل ستة جنود بهجومين قرب الحدود الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الشرطة الباكستانية بمقتل ستة جنود باكستانيين في هجومين مسلحين على قوات أمن إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد على الحدود مع إيران.

وقال الضابط في الشرطة المحلية بالإقليم هداية الله لـ (أسوشتد برس): "إن 4 جنود قتلوا عندما فتح مسلحون النار على قوات أمن في بلدة تورتات، وقتل جنديان آخران في هجوم مماثل ببلدة لورالي أمس الأحد ولم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين".

ويأتي الهجومان بعد أيام من هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حافلة كانت تقل جنودا إيرانيين قرب مدينة زاهدان الحدودية مع باكستان، مما تسبب بمقتل 27 جنديا وإصابة 13 آخرين، فيما أعلن تنظيم "جيش العدل" الناشط في المنطقة مسؤوليته عن التفجير.

وتؤكد طهران أن مسلحي التنظيم لهم معاقلهم على الأراضي الباكستانية قرب حدود إيران، وحمّلت مرارا السلطات في إسلام آباد المسؤولية عن الهجمات التي تتعرض لها إيران من الجانب الغربي لحدود البلدين.

وأمس استدعت الخارجية الإيرانية سفيرة باكستان في طهران وسلمتها مذكرة احتجاج على "ازدياد العمليات الإرهابية ضد إيران انطلاقا من باكستان".

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