الشرطة تضبط 5 مركبات خاصة تنقل ركاب مقابل أجر بالقدس

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم 5 مركبات ما يسمى "بالفوردات" تنقل ركاب مقابل أجر والقت القبض على سائق احداها، مطلوب للعدالة وصادر بحقه 5 احكام بالحبس والغرامة خلال نشاط مروري في بلدات جنوب شرق القدس.وذكـر بيان إدارة العلاقــات العامــة والإعلام بالشرطـة، ان شرطة المرور في ضواحي القدس تواصل النشاط المروري بالتعاون مع مركز شرطة جنوب شرق القدس، ويأتي ذلك ضمن خطة النشاطات المرورية التي اقرتها شرطة ضواحي القدس ويختص كل نشاط في جانب من جوانب القضايا المرورية والسلامة على الطريق.وأضاف البيان، بان الشرطة تمكنت اليوم من ضبط 5 مركبات غير مسجلة في المناطق الفلسطينية ولا تحمل رخصة وشهادة تأمين، حيث تم مصادرتها واتلاف بعضها وتبين بان احد سائقي هذه المركبات مطلوب للعدالة وصادر بحقة 5 احكام قضائية بالحبس والغرامة، كما وحررت الشرطة 25 مخالفة مرورية معظمها تتعلق بعدم تسجيل المركبة في المناطق الفلسطينية.وعبر العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية في المنطقة عن دعمهم لنشاطات الشرطة الهادفة لفرض سيادة القانون وتوفير الامن والأمان للمواطنين والتخلص من المركبات غير القانونية التي تعتبر أداة جريمة متنقلة، تعرّض المواطنين للعديد من المخاطر والخسائر الجسدية والمادية في حال وقعت حوادث سير بمركبة تحمل ركاب وهي غير مستوفية للشروط المطلوبة للسير على الطريق في المناطق الفلسطينية.