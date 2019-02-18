الاحتلال يعتقل أمين سر فتح ياسر درويش وأنور عبيد بالعيسوية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، أمين سر حركة فتح بالعيسوية ياسر درويش، والأسير المحرر أنور عبيد شمال شرق القدس المحتلة.وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مسجد الأربعين بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المسجد واعتدائها على المتواجدين داخله.وأضافوا أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين درويش وعبيد، فيما أصيب عدد من الشبان بشظايا قنابل الصوت والأعيرة المطاطية.وكانت قوات مكثفة من جنود الاحتلال اقتحمت مسجد الأربعين بوسط قرية العيسوية لإزالة يافطة كتب عليها عبارة "القدس شعلة الانتفاضة والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين" وعلم فلسطين وراية للجبهة الديمقراطية.