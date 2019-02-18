التفكجي: إسرائيل تسعى من وراء تخصيص المبالغ الكبيرة لإقامة عديد المشاريع الاستيطانية

رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في (بيت الشرق) خليل التفكجي: إن إسرائيل تسعى من وراء تخصيص المبالغ الكبيرة لإقامة عديد المشاريع الاستيطانية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وتسعى لتغيير المشهد العام العربي الإسلامي إلى مشهد جديد من خلال تنفيذها مشروع التل فريك، وتطوير البنى التحتية، وإقامة الأنفاق التي تصل القدس الغربية، وحائط البراق.وأوضح التفكجي لإذاعة (صوت فلسطين) بأن عمليات بناء كنس يهودية، وترميم أخرى قديمة، وتوسيع البؤر الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، يأتي في سياق إعادة تشكيل منطقة الحي اليهودي، والتي بلغت مساحته 130 دونماً، ما يشير إلى تزايد مخططات التوسع الاستيطاني في البلدة القديمة.