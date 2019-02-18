إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من غزة سقط قرب مستوطنة (شاعر هنيغف)
رام الله - دنيا الوطن
زعمت القناة 12 الإسرائيلية، أن صاروخاً، أطلق مساء اليوم الاثنين، من قطاع غزة، وسقط في مستوطنة (شعر هنيغف)، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
زعمت القناة 12 الإسرائيلية، أن صاروخاً، أطلق مساء اليوم الاثنين، من قطاع غزة، وسقط في مستوطنة (شعر هنيغف)، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
بدورها، قالت القناة 20 الإسرائيلية: "سكان غلاف غزة، أبلغوا عن سماع انفجار، جراء سقوط صاروخ، أطلق من قطاع غزة، دون تفعيل صافرات الإنذار".
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