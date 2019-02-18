إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من غزة سقط قرب مستوطنة (شاعر هنيغف)





بدورها، قالت القناة 20 الإسرائيلية: "سكان غلاف غزة، أبلغوا عن سماع انفجار، جراء سقوط صاروخ، أطلق من قطاع غزة، دون تفعيل صافرات الإنذار".





رام الله - دنيا الوطنزعمت القناة 12 الإسرائيلية، أن صاروخاً، أطلق مساء اليوم الاثنين، من قطاع غزة، وسقط في مستوطنة (شعر هنيغف)، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.