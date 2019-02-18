(كان): قطر لا تنوي الاستمرار بتمويل وقود كهرباء غزة بعد أبريل المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (كان) الإسرائيلي، أن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أكد أن قطر لا تنوي الاستمرار في تمويل وقود الكهرباء لقطاع غزة بعد شهر نيسان/ أبريل المقبل.يشار إلى أن دولة قطر، قدمت العديد من المنح عبارة عن أموال للأسر الفقيرة وللكهرباء في قطاع غزة.