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السعودية.. وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز

السعودية.. وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
نعى الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الاثنين، الأمير السعودي عبد الله بن فيصل بن تركي، محدداً مكان وتوقيت الصلاة عليه.

وقال بيان الديوان الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى، الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 14/6/1440، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، وفاة الأمير السعودي عبد الله بن فيصل بن تركي عن عمر63 عاماً.

وشارك عدد كبير من أمراء آل سعود، في نعي الأمير الراحل، دون أن يتضح مكان وسبب وفاة الأمير عبد الله.

ولم يصدر بعد بيان عن الديوان الملكي السعودي، يحدد فيه مكان وموعد صلاة الجنازة على جثمان الراحل ومكان دفنه.

والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز، ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف.

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