شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: هناك نِية مُبيتة من حركة فتح لإفشال أي محاولة للمصالحة

أبو مرزوق: هناك نِية مُبيتة من حركة فتح لإفشال أي محاولة للمصالحة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنه كان هناك نية مبيتة من حركة فتح لإفشال أي محاولة للمصالحة في أي دولة، لكن دون أن يتحملوا مسؤولية ذلك.

وقال أبو مرزوق، خلال لقاء تفلزيوني عبر فضائية (الأقصى) مساء اليوم الاثنين: "فوجئنا في موسكو، بتعميم بيان مسرب ومضلل غير الذي تم الاتفاق عليه".

وفي السياق ذاته، أكد أبو مرزوق، أن حركته ستتفاهم مع الجانب المصري، حول الاستمرار في نواياهم بالحوار حول وحدة الشعب الفلسطيني ودعوة الفصائل، مشيراً إلى أن وحدة الشعب الفلسطيني، تقتضي إرادة شعبية ووحدة وطنية تحقق طموحاته، ولا تكون مرهونة بأوسلو وتبعاتها.

وقال: "كل ما يهم السلطة الفلسطينية، هو تضييق الحصار على الأهالي في قطاع غزة"، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك انتخابات صادقة ومعبرة عن الشعب الفلسطيني في كل مكوناته.

وفيما يتعلق بالحصار المفروض على قطاع غزة، قال عضو المكتب السياسي لحماس: "الحصار لن يفت من عزيمتنا في مواجهته، والحفاظ على مكتسبات المقاومة الفلسطينية".

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