تعيين العميد فضل زيدان نائباً لمدير عام الإدارة المالية المركزية"العسكرية"



حيث شكر العميد زيدان الحمد لله على ثقته العالية التي أولاه إياها وأكد على الالتزام بالعمل بتوجيهات الرئيس محمود عباس أبو مازن من أجل استمرار عمل المؤسسة في خدمة أبناء الوطن والعمل جنباً الى جنب مع كافة مؤسسات الدولة من أجل تعزيز اركان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.









رام الله - دنيا الوطناصدر الدكتور رامي حمدلله رئيس الوزراء بحكومة تسيير الاعمال قراراً بتعيين العميد فضل زيدان نائباً لمدير عام الإدارة المالية المركزية (العسكرية) وتكليفه للقيام بمهام المدير العام في حال غيابه .