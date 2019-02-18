شؤون فلسطينية

أبو هولي: الكل الفلسطيني سيقف يدا واحدة في اسقاط المؤامرة التصفوية

أبو هولي: الكل الفلسطيني سيقف يدا واحدة في اسقاط المؤامرة التصفوية
رام الله - دنيا الوطن
 وزعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، منحة الطالب الجامعي للعام 2018، على 400 طالب وطالبة وقع عليهم الاختيار من خلال القرعة العلنية التي أجرتها الدائرة الأسبوع الماضي.

ونقل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في كلمته خلال المهرجان التي نظمته الدائرة على أرض جامعة القدس المفتوحة فرع النصر وسط مدينة غزة، لهذه المناسبة، تحيات الرئيس محمود عباس ودعمه ومساندته لأهلنا في قطاع غزة، لافتا إلى أن منحة الطالب الجامعي التي استفاد منها 400 طالب وطالبة هذا العام دليل قاطع أن قطاع غزة على سلم أولويات واهتمامات سيادته .

وأوضح أن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير وضعت شعار المنحة الجامعية لهذا العام للطلبة الأكثر فقرا في المخيمات، لافتا إلى أنه تم وضع شروط ومعايير صارمة وضابطة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها .

وأشار أبو هولي إلى أن المعايير التي وضعتها دائرة شؤون اللاجئين كانت هي الحكم الفاصل في قبول الطلب أو رفضه، منوها إلى أنها معايير فنية ومهنية بالدرجة الأولى لضمان الشفافية والنزاهة لتحقيق هدفها في وصول المنحة إلى الطلبة الأكثر فقرا في المخيمات، بناء على توجيهات الرئيس.

وتابع: "انطلاقا من مسؤولياتنا، ووعودنا لأبنائنا الطلبة قمنا بإجراء القرعة العلنية التي شهد عليها وراقبها إلى جانب اللجنة المشكلة من دائرة شؤون اللاجئين، الوجهاء والمخاتير وممثلو الفصائل وبعض الشخصيات الوطنية والاعتبارية، وأن من حضرها أشاد بنزاهتها وشفافيتها وهذا فخر لنا".

وأكد أبو هولي أن معركتنا لحماية حق العودة مستمرة، مشددا على أن الكل الفلسطيني، اللاجئ والمواطن، سيقف يدا واحدة لإسقاط المؤامرة والحفاظ على "الأونروا" حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، من خلال العودة إلى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194.

وهنأ جميع الطلبة الذين رست عليهم القرعة وفازوا بالمنحة، شاكرا في الوقت ذاته اللجان الشعبية في المخيمات،والشبيبة الفتحاوية، وطواقم دائرة شؤون اللاجئين، وممثلي الفصائل والعمل الوطني، والشخصيات الاعتبارية، والوجهاء والمخاتير، الذي شاركوا في عملية إجراء القرعة وفرز الأسماء.

أخبار ذات صلة

مركزية فتح توصي بعدم الاجتماع مع كل فصيل لا يعترف بمنظمة التحرير

مركزية فتح توصي بعدم الاجتماع مع كل فصيل لا يعترف بمنظمة التحرير

(كان): قطر لا تنوي الاستمرار بتمويل وقود كهرباء غزة بعد أبريل المقبل

(كان): قطر لا تنوي الاستمرار بتمويل وقود كهرباء غزة بعد أبريل المقبل

أبو مرزوق: هناك نِية مُبيتة من حركة فتح لإفشال أي محاولة للمصالحة

أبو مرزوق: هناك نِية مُبيتة من حركة فتح لإفشال أي محاولة للمصالحة

تعيين العميد فضل زيدان نائباً لمدير عام الإدارة المالية المركزية&#34;العسكرية&#34;

تعيين العميد فضل زيدان نائباً لمدير عام الإدارة المالية المركزية"العسكرية"

القوى الوطنية بالقدس تدعو إلى النفير للدفاع عن باب الرحمة

القوى الوطنية بالقدس تدعو إلى النفير للدفاع عن باب الرحمة

موسكو تُعلن تأجيل زيارة هنية

موسكو تُعلن تأجيل زيارة هنية

الحكم على مُدان باغتصاب فتاة وقتلها بالأشغال الشاقة 22 عاماً

الحكم على مُدان باغتصاب فتاة وقتلها بالأشغال الشاقة 22 عاماً

وزارة الاقتصاد بغزة تُطالب بالالتزام بتسعيرة السجائر الجديدة

وزارة الاقتصاد بغزة تُطالب بالالتزام بتسعيرة السجائر الجديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تعيين العميد فضل زيدان نائباً لمدير عام الإدارة المالية المركزية&#34;العسكرية&#34;

تعيين العميد فضل زيدان نائباً لمدير عام الإدارة المالية المركزية"العسكرية"

أبو هولي: الكل الفلسطيني سيقف يدا واحدة في اسقاط المؤامرة التصفوية

أبو هولي: الكل الفلسطيني سيقف يدا واحدة في اسقاط المؤامرة التصفوية

القوى الوطنية بالقدس تدعو إلى النفير للدفاع عن باب الرحمة

القوى الوطنية بالقدس تدعو إلى النفير للدفاع عن باب الرحمة

التعاون الإسلامي: قرار إسرائيل باقتطاع رواتب شهداء وأسرى وجرحى قرصنة وعقاب جماعي

التعاون الإسلامي: قرار إسرائيل باقتطاع رواتب شهداء وأسرى وجرحى قرصنة وعقاب جماعي

إدارة جامعة بيت لحم تدعو لانتظام الدوام الأربعاء المقبل

إدارة جامعة بيت لحم تدعو لانتظام الدوام الأربعاء المقبل

الجوجو: المجلس الأعلى للقضاء أنجز أكثر من 293 معاملة بـ 2018

الجوجو: المجلس الأعلى للقضاء أنجز أكثر من 293 معاملة بـ 2018

الاحتلال يعتقل إمام مسجد بيت حنينا من &#34;باب العامود&#34;

الاحتلال يعتقل إمام مسجد بيت حنينا من "باب العامود"

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع سفير جنوب افريقيا بمجال الإدارة العامة

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع سفير جنوب افريقيا بمجال الإدارة العامة

منوعات

كيف رقصت ياسمين رئيس على أنغام أغنيتها مع أبو حفيظة؟

كيف رقصت ياسمين رئيس على أنغام أغنيتها مع أبو حفيظة؟

(4 لا) غيرت حياة أحمد ياسر.. قصة الشاب الذي شارك ثلاث مرات ببرنامج ArabsGotTalent

(4 لا) غيرت حياة أحمد ياسر.. قصة الشاب الذي شارك ثلاث مرات ببرنامج ArabsGotTalent

أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!

أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!

جمانة مراد تنشر أول صورة بعد وضعها طفلها الأول محمد

جمانة مراد تنشر أول صورة بعد وضعها طفلها الأول محمد

شاهد: إيمي لـ سمير غانم: إلهام شاهين حلوة متجوزتهاش ليه

شاهد: إيمي لـ سمير غانم: إلهام شاهين حلوة متجوزتهاش ليه

شاهد: ياسمين صبري ترتدي الحجاب.. وهذا سبب غضب المصريين منها

شاهد: ياسمين صبري ترتدي الحجاب.. وهذا سبب غضب المصريين منها

بالفيديو: ريهام سعيد تسير على زجاج حافية وتجر سيارة

بالفيديو: ريهام سعيد تسير على زجاج حافية وتجر سيارة

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

عربي

جنبلاط: أؤيد الزواج المدني في لبنان

جنبلاط: أؤيد الزواج المدني في لبنان

بشار الأسد يناشد اللاجئين السوريين بالعودة لديارهم

بشار الأسد يناشد اللاجئين السوريين بالعودة لديارهم

حقوقي سعودي بارز يُضرب عن الطعام

حقوقي سعودي بارز يُضرب عن الطعام

شاهد: ملك المغرب يُفاجئ ملكة إسبانيا بعد شعورها بالبرد

شاهد: ملك المغرب يُفاجئ ملكة إسبانيا بعد شعورها بالبرد