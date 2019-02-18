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تونس والجزائر ترفضان عبور طائرة نتنياهو في أجوائهما

تونس والجزائر ترفضان عبور طائرة نتنياهو في أجوائهما
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة (13) الإسرائيلية، أن السلطات التونسية والجزائرية، رفضتا السماح لطائرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعبور أجواء البلدين في رحلته المقبلة المقررة إلى المغرب.

وحسب تقرير للقناة، اليوم الاثنين، فقد حاول المسؤولون في مختلف البلدان، بما في ذلك فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، التدخل والضغط على السلطات في الجزائر وتونس؛ للسماح للطائرة بالمرور.

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