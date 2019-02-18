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وزارة الإقتصاد بغزة تطالب بالإلتزام بتسعيرة السجائر الجديدة

وزارة الإقتصاد بغزة تطالب بالإلتزام بتسعيرة السجائر الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، بالالتزام بالتسعيرة الجديدة للسجائر في قطاع غزة، كما وصلتها من قبل دائرة التبغ بوزارة المالية.

وأكد أيمن عابد وكيل الوزارة أيمن عابد، أن طواقمها العاملة في الميدان سوف تتابع بشكل مكثف جميع محلات وبسطات بيع السجائر ابتداءا من غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن أي مخالفة للأسعار المعلنة سوف يعرض التاجر للمسائلة القانونية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأوضح عابد أن وزارته مهمتها مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، خاصة بعد وصول شكاوى من قبل المواطنين بعدم التزام التجار بالتسعيرة الجديدة، مشيرا أن وزارة المالية هي الجهة المخولة بتحديد أسعار السجائر في كافة محافظات قطاع غزة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بضرورة إبلاغ مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة عن أية عملية لرفع الاسعار أو الاستغلال من قبل التجار.

ويشار الى أن أسعار السجائر المعتمدة من قبل دائرة التبع بوزارة المالية جاءت على النحو التالي:

- مالبورو ٢٢ شيكل للعلبة

- ال م LM ١٩ شيكل للعلبة

- رويال يوناني ١٨ شيكل للعلبة

- رويال مصري ١٧ شيكل للعلبة

- كاريلا أحمر ١٥ شيكل للعلبة

- كاريلا أزرق ١٣ شيكل للعلبة

- نسر ١٣ شيكل للعلبة

- مانشستر ١٣ شيكل للعلبة

- تايم ١٣ شيكل للعلبة

- كينج ١٢ شيكل للعلبة

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