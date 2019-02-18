إدارة جامعة بيت لحم تدعو لانتظام الدوام الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة جامعة بيت لحم، عن فتح أبوابها وتدعو الطلبة للتوجه الى مقاعد الدراسة صباح الأربعاء المقبل.وقالت الجامعة في بيان لها، إنها تحرص على حق الطلبة والأساتذة والموظفين في العمل والتعلّم في جو يسوده النظام والانتظام في العملية التعليمية، وليس في جوّ غير مستقر وتعليق محتمل للدراسة في أي وقت، لذلك اضطرّت جامعة بيت لحم إلى إغلاق أبوابها يوم الخميس السادس من شباط 2019.وقد قامت جامعة بيت لحم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي من خلال مديريتها في بيت لحم وبالتعاون مع محافظة بيت لحم وممثلي القوى الوطنية في المحافظة ببلورة مسودّة اتّفاق مع الطلبة تمّ تعديلها عدة مرات لتتناسب أكثر مع مطالب مجلس اتحاد الطلبة بحيث لا تنال من سيادة الجامعة واستقلالية قراراتها، ليعود مجلس الطلبة ويرفض التوقيع عليها مما اضطرّ لجنة الوسطاء إلى الانسحاب من الوساطة والذين أكّدوا أنّ الجامعة عملت كلّ ما بوسعها للتجاوب مع مطالب المجلس.وإدراكاً من إدارة الجامعة للمخاطر التي تهدّد الفصل الدراسي الحالي وتجاوباً مع بيان وزارة التعليم العالي الساعي لضرورة انتظام الدراسة، فقد قررّت إدارة الجامعة فتح أبوابها أمام الطلبة إعتبارًا من صباح يوم الاربعاء 20 شباط 2019.لذلك على كافة الطلبة التوجّه إلى مقاعد الدراسة والالتزام بالعملية التعليمية. في حال تجدّد التشويش على الدراسة وأعمال الجامعة، فإنّ إدارة الجامعة لن تكون مسؤولة عن أي إجراء قد تتخذه وزارة التعليم العالي حسب ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 18 شباط 2019.وكانت التربية والتعليم أعلنت في بيان لها، عزمها اتخاذ إجراءات إدارية بحق جامعة بيت لحم في حال استمرار الإضراب.