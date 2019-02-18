بدء فعاليات الإرباك الليلي بمخيم العودة ملكة شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنبدأت الجماهير الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، بالتوافد الى مخيم العودة بمنطقة ملكة شرقي مدينة غزة، للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.وزعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أنه تم القاء خمس قنابل أنبوبية شديدة، نحو جنود الجيش بالقرب من السياج الأمني على حدود قطاع غزة، بدون اصابات.وكانت الجماهير الفلسطينية قد استأنفت فعاليات الارباك الليلي بعد توقفها لعدة أشهر.