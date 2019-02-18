شؤون فلسطينية

790 دينار.. تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة

790 دينار.. تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة اليوم الاثنين، أن تسعيرة العمرة للعام الجاري، تبلغ 790 دينارًا أردنيًا كحد أقصى.

وكان يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أعلن الثلاثاء الماضي أن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لغزة بعد توقفها لمدة أربع سنوات، وتم تحديد انطلاق أول رحلة في الرابع من الشهر المقبل من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، حيث أن المعتمرين سيغادرون عبر معبر رفح قبل ذلك بيومٍ واحد.

وذكرت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في بيان لها، أن برنامج العمرة لأهالي غزة يشمل مبيت 11 ليلة في مكة المكرمة بفنادق لا تبعد عن الحرم أكثر من 1500 متر، وحافلات مؤمّنة للصلوات، ومبيت 3 ليال في المدينة المنوّرة (المركزية).

ودعت الجمعية الراغبين بأداء مناسك العمرة لشهر مارس المقبل التسجيل في إحدى الشركات المرخّصة والمؤهلة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالقطاع، وتسديد الرسوم من خلال الشركة اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء 19/02/2019 وحتى نهاية عمل الخميس 21/02/2019.

ومن المتوقع أن يسافر أسبوعيا 1064 معتمرًا من خلال أربع طائرات بمعدل أربع رحلات شهريًا.

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