شؤون فلسطينية

علوي: لا يوجد تطبيع مع اسرائيل ولقاءاتي مع نتنياهو لحل المشكلة الفلسطينية

علوي: لا يوجد تطبيع مع اسرائيل ولقاءاتي مع نتنياهو لحل المشكلة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نفى يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، وجود اي تطبيع بين بلاده واسرائيل، بحسب ما نقله موقع (واللا) الإسرائيلي اليوم الاثنين.

وقال علوي: "لايوجد تطبيق مع اسرائيل، رغم لقاءاتي والسلطان قابوس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وتسيبي ليفني الاسبوع الماضي".

وأضاف: "ليس هناك تطبيق للعلاقات مع اسرائيل، لكن اللقاءات كانت عبارة عن عملية دبلوماسية تهدف الى ايجاد حل سلمي للمشكلة الفلسطينية، وإن اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة هو شرط لأي تطبيع مع الاسرائيليين".

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