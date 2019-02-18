الاحتلال يعتقل إمام مسجد بيت حنينا من "باب العامود"

رام الله - دنيا الوطناعتقلت مخابرات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، إمام مسجد بيت حنينا وأحد أئمة مدينة القدس الشيخ رائد دعنا، من باب العامود واقتادته إلى أحد مراكزها للتحقيق.وبحسب وكالة (وفا)، فإن مخابرات الاحتلال اعتقلت الشيخ دعنا بسبب توليه إمامة المصلين في صلاة ظهر اليوم بمنطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.وكان المسجد الاقصى شهد توترا شديدا واشتباكات بالأيدي بين المصلين وقوات الاحتلال التي أغلقت أبواب المسجد المبارك عقب مشاركتهم بصلاة الظهر، وحاولت إخراج المصلين بالقوة واعتدت عليهم واعتقلت سيدة وأربعة مصلين على الأقل من المسجد المبارك.يذكر أن الاحتلال أقدم الليلة الماضية على وضع سلاسل حديدية وقفل على الباب الرئيسي في "باب الرحمة" داخل الأقصى، في محاولة من الاحتلال لمنع الأوقاف الإسلامية من استخدام المبنى.